¡Disfruta del nuevo State of Play en vivo aquí!

Después de meses de rumores, el día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play, evento que inaugurará las presentaciones de verano. El State of Play comenzará a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración de poco más de 30 minutos, en donde tendremos un vistazo a algunos de los juegos first y third party que estarán disponible en PlayStation 5 y PlayStation VR2 durante la segunda mitad del año. Como siempre, puedes disfrutar de este evento en vivo aquí.

Vía: PlayStation