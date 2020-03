Disfruta del nuevo gameplay de Destroy All Humans Remake

Destroy All Humans tal vez no es el primer título de generación pasada en el que piensas cuando se trata de juegos que realmente necesitan un remake, pero pues aquí estamos. Este proyecto encabezado por THQ Nordic se lanzará en PS4, Xbox One y PC este año, pero por ahora puedes disfrutar de 15 minutos de gameplay cortesía de Gematsu.

Capturado en PAX East, este material nos da un buen vistazo a Turnispeed Farm, pero también podemos ver algunos pequeños errores. El juego tiene algunos problemas cuando se trata del audio, pues es especialmente notable cuando es audio del viejo y del nuevo, pero esperamos que sea algo que puedan resolver durante su lanzamiento.

Recuerda que este remake también contará con unas impresionantes ediciones de colección, y aquí las puedes ver. ¿Es un título que esperas? Háznoslo saber en los comentarios.

Fuente: Gematsu