Despiden a empleados del nuevo BioShock y contratan a nuevo líder

    En estos momentos la franquicia de BioShock no se encuentra en su mejor momento, dado que el proyecto no ha avanzado de la mejor forma, con reportes constantes de reinicios, programadores nuevos y más equipo que trata de replicar un poco de la trilogía lanzada hace más de 10 años atrás. Y ahora, salen nuevos reportes del desarrollo, lo cual implica malas noticias para quienes están trabajando en el estudio.


    2K Games anunció cambios significativos en Cloud Chamber. La compañía está llevando a cabo despidos de un número no especificado de empleados como parte de un plan para “reelaborar” el próximo juego de la franquicia en cuestión. Según un correo del presidente de 2K, David Ismailer, la intención es rediseñar aspectos esenciales del título y enfocar al equipo restante en estos ajustes clave.

    Paralelamente, se confirmó que Rod Fergusson, conocido por su trabajo en Gears of War y la saga Diablo, asumirá la dirección de BioShock y Cloud Chamber. Fergusson dejó recientemente Blizzard, y su incorporación a 2K marca un movimiento estratégico para reforzar el desarrollo del nuevo juego, que ha estado en proceso desde 2018.

    El correo compartido con los medios, se enfatiza que, aunque la decisión de reducir personal es difícil, 2K mantiene plena confianza en la marca como una de sus franquicias más queridas. La compañía agradece el trabajo de todos los involucrados hasta el momento y asegura que estos cambios buscan garantizar que la nueva entrega sea “el mejor juego de la historia de la franquicia”.

    Desde su anuncio en 2018, BioShock 4 ha tenido poca información pública, y se confirmó que Ken Levine, creador original de la serie, no participa en este proyecto. Con la llegada de Fergusson y la reestructuración interna, 2K parece enfocarse en redefinir la visión del título y generar expectativas renovadas entre los fanáticos de la saga.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá que con esto al fin tengan un avance del juego en cuestión. Ahora toca esperar un tiempo para ver algo en pantalla.

