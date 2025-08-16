El desarrollo de BioShock 4 es un desastre

La trilogía de BioShock es una de las series más aclamadas del siglo XXI. Sin embargo, 2K Games parece que tiene muchos problemas para entregarnos una cuarta entrega, y es que un nuevo reporte ha revelado que el desarrollo de BioShock 4 se encuentra en una situación poco favorable, con un cambio en la directiva y constantes cambios narrativos.
De acuerdo con un nuevo reporte de Bloomberg, BioShock 4 ha estado en desarrollo durante los últimos 10 años, y desde entonces el desarrollo ha tenido varios problemas. Notablemente, Kelley Gilmore, director del estudio Cloud Chamber Games, ha sido removido del proyecto, mientras que Hogarth de la Plante, el director creativo, ahora se encargará del proceso de publicación. Esto fue lo que comentó 2K Games al respecto:
“Nos esforzamos por preparar a BioShock para el mejor futuro posible. Actualmente, tenemos un buen juego, pero nos comprometemos a ofrecer uno excelente. Trabajamos en estrecha colaboración con la dirección del estudio para definir este camino”.
¿Qué pasa con BioShock 4?
En 2018 escuchamos por primera vez sobre el desarrollo de BioShock 4, cuando aparentemente aún se encontraba en una fase muy temprana. Al año siguiente, se confirmó oficialmente que estaba en desarrollo con Cloud Chamber a cargo de este proyecto. También se confirmó que el director creativo original de BioShock, Ken Levine, no estaba trabajando en el juego, sino que se centraba en su propio proyecto, Judas, en Ghost Story Games.
Desde entonces, todo lo que hemos escuchado sobre BioShock 4 han sido malas noticias y, por si fuera poco, no hemos tenido algún vistazo que nos muestre el tipo de proyecto que está en camino. Junto a esto, también se ha reportado que un remake del primer BioShock estuvo en desarrollo, pero el título fue cancelado a principios de este año.
Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con BioShock 4, juego que parece que en cualquier día podría ser cancelado. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, dan nueva información sobre la película de BioShock.
Nota del Autor:
Considerando la importancia de BioShock, es muy lamentablemente que la serie no sea capaz de regresar en forma. Sin embargo, esto también podría ser una señal de que una cuarta entrega no es tan necesaria, algo que podría decepcionar a más de una persona.
Vía: Bloomberg