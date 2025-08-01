    El nuevo BioShock cambia de líder creativo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 3:04 p. m.
    Bio

    En estos momentos la franquicia de BioShock está pasando por situaciones de incertidumbre, puesto que no hemos visto ni un solo tráiler del próximo juegos a pesar de llevar años en desarrollo, que no está de más decir, el creador de la franquicia no está implicado en dicho trabajo. Y ahora que algunos fans ya se habían rendido en preguntar por la franquicia, salieron nuevas noticias que no son las más alegres del mundo.

    El próximo juego de la saga atraviesa una importante reestructuración después de que ejecutivos de 2K Games manifestaran su insatisfacción con el rumbo del mismo. Según fuentes cercanas, la narrativa del título fue señalada como uno de los puntos más débiles durante una reciente revisión interna, lo que ha llevado a una renovación completa del enfoque narrativo en los próximos meses.

    Como parte de los ajustes, 2K Games removió a Kelley Gilmore de su cargo como directora del estudio Cloud Chamber y reasignó al director creativo Hogarth De La Plante a funciones editoriales. Durante una reunión con el personal, se mencionó la necesidad de que el equipo sea más ágil y eficiente, lo que ha generado inquietud ante posibles despidos dentro del estudio.

    En respuesta a las críticas, la empresa aseguró que trabaja arduamente para asegurar que el nuevo BioShock cumpla con las altas expectativas de los jugadores. “Tenemos un buen juego, pero queremos entregar uno excelente”, declaró 2K en un comunicado, reafirmando su compromiso con la franquicia y con el liderazgo del equipo de desarrollo.

    BioShock es una de las sagas más exitosas de la industria, con más de 43 millones de copias vendidas. Desde el lanzamiento de Infinite en 2013, no se ha lanzado una nueva entrega principal, aunque en 2019 se anunció el desarrollo del cuarto título en Cloud Chamber, estudio con sedes en California y Montreal. Desde entonces, el proyecto ha enfrentado múltiples cambios internos.

    Por ahora, no se tiene una fecha de lanzamiento para el juego.

    Vía: Bloomberg

    Imagen

    Nota del autor: Más de una década sin la franquicia y parece que ya van a ser dos si no hacen algo rápido.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media