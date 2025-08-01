El nuevo BioShock cambia de líder creativo

En estos momentos la franquicia de BioShock está pasando por situaciones de incertidumbre, puesto que no hemos visto ni un solo tráiler del próximo juegos a pesar de llevar años en desarrollo, que no está de más decir, el creador de la franquicia no está implicado en dicho trabajo. Y ahora que algunos fans ya se habían rendido en preguntar por la franquicia, salieron nuevas noticias que no son las más alegres del mundo.

El próximo juego de la saga atraviesa una importante reestructuración después de que ejecutivos de 2K Games manifestaran su insatisfacción con el rumbo del mismo. Según fuentes cercanas, la narrativa del título fue señalada como uno de los puntos más débiles durante una reciente revisión interna, lo que ha llevado a una renovación completa del enfoque narrativo en los próximos meses.

Como parte de los ajustes, 2K Games removió a Kelley Gilmore de su cargo como directora del estudio Cloud Chamber y reasignó al director creativo Hogarth De La Plante a funciones editoriales. Durante una reunión con el personal, se mencionó la necesidad de que el equipo sea más ágil y eficiente, lo que ha generado inquietud ante posibles despidos dentro del estudio.

En respuesta a las críticas, la empresa aseguró que trabaja arduamente para asegurar que el nuevo BioShock cumpla con las altas expectativas de los jugadores. “Tenemos un buen juego, pero queremos entregar uno excelente”, declaró 2K en un comunicado, reafirmando su compromiso con la franquicia y con el liderazgo del equipo de desarrollo.

BioShock es una de las sagas más exitosas de la industria, con más de 43 millones de copias vendidas. Desde el lanzamiento de Infinite en 2013, no se ha lanzado una nueva entrega principal, aunque en 2019 se anunció el desarrollo del cuarto título en Cloud Chamber, estudio con sedes en California y Montreal. Desde entonces, el proyecto ha enfrentado múltiples cambios internos.

Por ahora, no se tiene una fecha de lanzamiento para el juego.

Vía: Bloomberg

Nota del autor: Más de una década sin la franquicia y parece que ya van a ser dos si no hacen algo rápido.



