Demon’s Souls Remake muestra la velocidad del SSD de PS5 en su primer gameplay

El remake de de Demon’s Souls finalmente mostró su primer gameplay durante el PlayStation 5 Showcase esta semana, pero algo que parece haber pasado desapercibido es que, tal y como se nos ha venido adelantando durante todo el año, el SSD del PS5 es tan rápido como se nos prometió. En el siguiente video puedes ver de lo que estamos hablando.

I see nobody talking about this but warping is now instant and seamless in Demon’s Souls. No more waiting around. PS5’s SSD is a loading screen killer. pic.twitter.com/o6JtTR1DAm

— Butch Wick (@ButchimusDS) September 17, 2020