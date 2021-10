Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train se estrenó en un periodo de tiempo donde ir al cine no era considerado como la opción más viable o segura. Por ende, muchos fanáticos prefirieron esperarse para disfrutar de la película en streaming, y ese día finalmente ha llegado.

Crunchyroll ha confirmado que esta película, así como la primera temporada del anime, ya se encuentran disponibles en esta plataforma de streaming con todo y doblaje latino.

Demon Slayer: Mugen Train sí es canon para el anime, y de hecho, los primeros capítulos de la segunda temporada abarcaran la historia de la película. Esto es sin duda una gran noticia para quienes no la hayan visto, pero quienes sí lo hicieron hubieran preferido que esta segunda parte ya arrancara con nuevo contenido.

Via: Crunchyroll