Danny Trejo da a conocer cuál es su videojuego favorito

El mundo de las películas de hollywood usualmente suele ser algo ajetreado para los trabajadores, ya sea para los actores, directores, maquillistas, y demás parte del staff, por ende, se puede pensar que todas estas personas no tengan ningún tipo de hobbies. Sin embargo, hay quienes se toman el tiempo para actividades fuera del cine, y algunos de ellos tienen a los videojuegos entre sus predilectos, al menos eso sucede con la estrella de la franquicia Machete, Danny Trejo.

Este 8 de julio se está celebrando el día nacional del videojuego, y muchos famosos en las redes sociales han dado a conocer sus títulos favoritos, Trejo mencionó uno en particular, Animal Crossing: New Horizons, el cual lo ha dejado horas frente a esa pequeña pantalla. Y es que desde la pandemia se volvió en toda una tendencia por lo que se puede hacer dentro, ya sea desde pagar la deuda de una casa hasta hacer una terraformación completa para dar toques de originalidad a este espacio.

Fue mediante una publicación que así lo confirmó:

What's your favorite video game of all time? Mine… @AnimalCrossing: New Horizons! #NationalVideoGameDay pic.twitter.com/SvNhoAO0UM

— Danny Trejo (@officialDannyT) July 8, 2024