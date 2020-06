CrossCode por fin llegará a consolas el siguiente mes

En 2018 llegó a PC CrossCode, un RPG que cuenta con una fuerte inspiración en juegos clásicos como A Link to the Past y Chrono Trigger. Después de casi dos años como título exclusivo de esta plataforma, Dangen Entertainment ha revelado que CrossCode por fin llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One el siguiente mes.

CrossCode es una carta de amor a la época de los 16-bits, y nos ofrece una experiencia con más de 100 misiones, 30 combates contra jefes y siete dungeons profundas para explorar. CrossCode promete horas y horas de entretenimiento clásico. Este título estará disponible de forma digital el próximo 9 de julio en las plataformas previamente mencionadas.

Sin embargo, si eres un coleccionista, entonces te dará gusto saber que hay dos versiones físicas que puedes conseguir y pre-ordenar el día de hoy. La primera de estas es la Steelbook Edition, la cual incluye:

–CrossCode

-Tarjeta de instrucciones

-Manual

-Cubierta reversible variante

-Steelbook original

-Edición limitada numerada individualmente (tres mil copias)

Y la Collector’s Edition, en donde podrás conseguir:

–CrossCode

-Tarjeta de instrucciones

-Manual

-Cubierta reversible variante

-Steelbook original

-Tapa dura Caja CE con cerradura magnética

-Banda sonora original de 2 discos

-Compendio de tapa cruzada de tapa dura

-18 pegatinas

-Cartel grande

-Llavero

-Edición limitada numerada individualmente (dos mil copias)

Ya puedes pre-ordenar ambas versiones mediante Strictly Limited Games. La Steelbook Edition tendrá un precio de €39.99 euros, y la Collector’s Edition te costará €59.99 dólares. Las ediciones físicas sólo estarán disponibles en PlayStation 4 y Nintendo Switch. CrossCode llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One de forma digital el próximo 9 de julio, y la versión física estará a la venta el 28 de agosto.

Vía: Nintendo Everything