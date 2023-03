Crece la audiencia de los premios Oscar

Durante los últimos años se estuvo criticando a los premios de la Academia por, supuestamente empeorar en ratings y audiencia. Esto trajo consigo varios cambios en busca de recuperar el interés de la gente al grado al que mucha gente sigue especulando la veracidad de los escándalos que se generaban durante la ceremonia.

Pues bien, la audiencia aumentó el domingo cuando un promedio de 18,7 millones de espectadores sintonizaron para ver “Everything Everywhere All at Once” obtener los máximos honores de mejor película y dominar los 95º premios Oscar en ABC con siete victorias. Según las calificaciones preliminares ajustadas por zona horaria de Nielsen, que incluyen la visualización fuera del hogar, pero tenga en cuenta que ese número podría cambiar cuando se conozcan las cifras finales nacionales.

Los Oscar, que marcaron el regreso del presentador Jimmy Kimmel por primera vez desde 2018, aumentaron un 12% en comparación con las calificaciones del año pasado. Y según esas cifras nacionales rápidas ajustadas por zona horaria de Nielsen, superó la calificación del año anterior de 3,8 en un 5% en adultos de 18 a 49 años, obteniendo un 4,0 en el demográfico.

La transmisión de este año enfrentó una dura competencia por parte del final de temporada de éxito de HBO, “The Last of Us“, cuya estrella, Pedro Pascal, fue irónicamente presentador en los premios. Pero también se benefició presumiblemente de un mayor interés en la competencia de los Oscar de este año debido a la presencia de películas populares como “Everything Everywhere“, “Avatar” y “Top Gun Maverick” en la carrera, sin mencionar el hecho de que el público podría estar esperando cómo Kimmel y la transmisión abordarían la cachetada del año pasado de Will Smith contra el presentador Chris Rock.

Al echar un vistazo a los datos nacionales rápidos preliminares similares del año pasado, la ceremonia de 2022 atrajo a 15,36 millones de espectadores y una calificación de 3,2 entre adultos de 18 a 49 años.

Los Oscar de 2023, que se emitieron en vivo, también fueron los primeros del equipo de producción de Glenn Weiss y Ricky Kirshner, veteranos de la televisión en vivo que ocuparon ese papel después de varios años de que los productores de cine supervisaran el evento.

Los datos finales de Nielsen de “en vivo + mismo día” para los 95º Oscar estarán disponibles el martes. Las primeras cifras preliminares de Nielsen para los Oscar del domingo informadas por algunos medios el lunes no están ajustadas por zona horaria y no tienen en cuenta la visualización en la costa oeste del programa de premios.

Los ejecutivos de ABC también se preparaban para cifras inusuales porque el domingo marcaba el inicio del horario de verano, y era posible que la audiencia pudiera haberse visto afectada por el cambio de hora.

Las calificaciones de los Oscar han sido críticamente bajas en los últimos años, alcanzando un mínimo histórico en 2021 de 10.5 millones de espectadores y una calificación de 2.2 entre el demográfico de adultos de 18-49 años.

La transmisión de los Oscar de 2022, que presentó una actuación remota de Beyoncé y esa impactante altercación entre Rock y Smith, atrajo a 16.6 millones de espectadores según los datos en vivo + el mismo día de Nielsen, lo que representa un aumento del 58% respecto al año anterior y un promedio de calificación de 3.8 (un aumento del 73% desde 2021) en el demográfico de adultos de 18-49 años. Después de una visualización adicional con diferencia de tiempo en los días siguientes, la transmisión terminó atrayendo a 17.6 millones de espectadores, convirtiéndose en el programa no deportivo más visto del año pasado.

Pero a pesar del buen crecimiento, el espectáculo todavía solo logró ubicarse como el segundo peor rendimiento de audiencia y calificaciones en la historia de los Oscar.

El espectáculo del año pasado fue promocionado como “la transmisión de los Oscar más social en la historia registrada”, según ABC y la Academia, con 22.7 millones de interacciones sociales totales y un aumento del 139% sobre la transmisión del año anterior (9.5 millones). La transmisión generó 16 millones de vistas de video en Twitter, Facebook y YouTube.

El récord de una transmisión de los Oscar sigue siendo la entrada histórica de 1998, donde un promedio de 55.3 millones de espectadores vieron “Titanic” ganar el mejor premio. Tan recientemente como en 2014, los Oscar aún atraían a 43.6 millones de espectadores (cuando “12 Years a Slave” ganó). La última vez que los Oscar obtuvieron más de 30 millones de espectadores fue en 2017 (33 millones, cuando “Moonlight” ganó), y la última vez que cruzó la marca de los 20 millones fue en el espectáculo previo a la pandemia de 2020 (23.6 millones, el año en que “Parasites” fue victorioso).

Vía: Variety

Nota del editor: Ni la cachetada de Will Smith podía rescatar la audiencia de los premios de la Academia, ¿quieren que les diga qué fue lo que levantó los ratings? ¡Pedrito Pascal papis! Ese dude te levanta el show que quieras.