Creador de Lost Soul Aside quiere lanzar el título este año

Lost Soul Aside, un título que inicialmente estaba siendo desarrollado únicamente por Yang Bing, podría ver la luz del día antes de que termine el año. En una entrevista con los medios chinos, Bing declaró que su meta para este 2020 es lanzar el juego antes de que finalice el año. También espera “expandir el IP de Lost Soul Aside más allá de los videojuegos.”

Por medio de Twitter, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, nos compartió lo siguiente:

Yang Bing, the creator of Lost Soul Aside, stated in an interview with Chinese media that his 2020 goal is to release the game before the end of the year.

Also looking at considerations to extend the Lost Soul Aside IP beyond games.

The game is part of Sony’s China Hero Project pic.twitter.com/F7TWj6Ok8y

