Crash Bandicoot 4: It’s About Time revela sus modos multiplayer

Crash Bandicoot 4: It’s About Time será el primer juego en la serie, sin contar spin-offs, en incluir multiplayer. Así es, recientemente se revelaron dos modos los cuales nos permitirán disfrutar de este título en compañía de otra persona en una sola consola. De esta forma, Crash Bandicoot 4 contará con un modo co-op y otro competitivo. Sin embargo, éstos son solo multiplayer local y no hay forma de jugar en línea, al menos no en su lanzamiento.

Bandicoot Battle Mode es el nombre del multiplayer competitivo de Crash Bandicoot 4. Dentro de esta sección hay dos modos: Checkpoint Race y Crate Combo. El primero es una serie de carreras hacia múltiples puntos de control en un solo nivel. La última le da un giro al asignarles a los jugadores la tarea de no solo ser los más rápidos entre los puntos de control, sino también aplastar la mayoría de las cajas mientras corren.

Por otro lado, Crash Bandicoot 4 ofrece un cooperativo local para hasta cuatro jugadores en el modo de campaña del juego, el cual se llama Pass N. Play. Aquí puedes enfrentarte a niveles de campaña normales o niveles especiales de N. Verted que le dan un giro a la aventura principal.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de lanzamiento del juego. De igual forma, alguien ya terminó Crash Bandicoot usando solo comandos de voz.

Vía: IGN