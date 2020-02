Consigue dos juegos gratuitos para tu PC vía la Epic Games Store

¿Tan pronto ha pasado una semana? Así es, como ha sido costumbre por más de un año, la Epic Games Store está ofreciendo más juegos gratuitos para que los tengas en tu biblioteca virtual y probablemente nunca los juegues. En esta ocasión: Kingdom Come: Deliverance y Aztez.

El primero de estos es un un implacable juego de rol de mundo abierto del siglo XV, el cual llegó a PS4, Xbox One y PC en 2018. Pero eso no es todo, ya que el segundo título es un híbrido de beat ‘em up y estrategia por turnos, ambientado en el mundo del Imperio azteca.

FREE THIS WEEK: Kingdom Come: Deliverance, and Aztez!

What adventure will you take on first? The conquest, or the vengeance? https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/OA3FCl3Ifh

— Epic Games Store (@EpicGames) February 14, 2020