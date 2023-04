Confirman nueva película y serie de El Conjuro

Si bien las actualizaciones anteriores sobre la franquicia principal de El Conjuro fueron relativamente decepcionantes, la presentación de CinemaCon de Warner Bros. Discovery hoy trajo algunas noticias emocionantes, ya que se confirmó que una cuarta película en la narrativa central estaría en camino, que incluía la revelación del título The Conjuring: Last Rites.

Esta es solo la última actualizaciónsobre la franquicia este mes, ya que se reveló la semana pasada que se estaba trabajando en una serie de televisión de El Conjuro para HBO Max, aunque solo se revelaron detalles mínimos sobre el proyecto, por lo que no está claro qué exploraría la serie de televisión o la próxima cuarta película.

La última entrada en la franquicia principal de El Conjuro llegó en 2021 con El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo. Esa entrega marcó el primer capítulo en la narrativa que no fue dirigido por James Wan, quien previamente había entregado El Conjuro y El Conjuro 2. Michael Chaves dirigió esa tercera película, y aunque actualmente se desconoce quién dirigirá Last Rites, David Leslie Johnson-McGoldrick está adjunto para escribirla.

El título de la película provocará especulaciones sobre si este será el capítulo final en la franquicia adecuada, ya que trae una implicación innegable de su finalidad. Con El diablo me obligó a hacerlo obteniendo una recepción más decepcionante tanto por parte de los críticos como del público, ciertamente podríamos ver que las mentes detrás de la franquicia quieran terminar la serie con una nota alta. Afortunadamente, la naturaleza de la premisa y la naturaleza expansiva de estas luchas contra lo sobrenatural ofrecen un potencial ilimitado de expansión.

Hasta la fecha, la franquicia ha visto tres películas principales de El Conjuro, tres películas derivadas en la serie Annabelle, el spinoff de La Monja y La Maldición de La Llorona de Chaves con conexiones con eventos de El Conjuro. Una secuela de La Monja también está actualmente en producción, confirmando cuánta vida hay en el concepto.

Los detalles sobre la serie de televisión anunciada aún no se han compartido, por lo que no se sabe si ese programa servirá como reemplazo para la franquicia de la pantalla grande o si tendrá conexiones con esas películas. Dado que la franquicia se centra en las investigaciones realizadas por Ed y Lorraine Warren, también podríamos ver una serie de televisión que encuentre nuevos actores para asumir los roles de los Warrens en lugar de Patrick Wilson y Vera Farmiga, mientras emprenden búsquedas sobrenaturales en cada episodio.

Vía: Comicbook