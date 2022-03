La trilogía de The Dark Knight a cargo de Christopher Nolan es una de las mejores versiones live-action en la historia de Batman. La barra definitivamente quedó muy arriba, y superar lo logrado por estas películas definitivamente no iba a ser fácil. Sin embargo, parece que Matt Reeves lo consiguió con The Batman, cinta que ya llegó a los cines de todo el mundo y que tiene muy contentos tanto a los críticos como a los fans.

Por supuesto, era inevitable que eventualmente, la comunidad empezara con las comparativas entre Robert Pattinson y Christian Bale, pero de acuerdo con los fans, el desempeño de ambos actores en el papel es simplemente fantástico. Para muchos Bale sigue siendo el Batman definitivo, pero Pattinson tampoco se queda atrás y el público no está muy seguro de cuál de los dos es superior al otro.

It’s so hard to compare Robert Pattinson’s Batman to Christian Bale’s. While the core of the character remains intact, the portrayals are just so different. #TheBatman is truly a spectacular film; I love the direction it took. It’s thrilling, to say the absolute least!

— Gotham🦇Wonder (@thevintagehalo) March 4, 2022