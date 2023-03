CoD: Modern Warfare 2 será free-to-play por unos días

Call of Duty: Modern Warfare 2 pronto será gratis por tiempo limitado. La edición de Call of Duty que logró recaudar miles de millones de dólares mientras rompía récords de franquicia. No es realmente una sorpresa, ya que su predecesor también fue un éxito masivo y es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos.

Esta secuela también invoca el nombre de un juego de Call of Duty muy querido de 2009 que más o menos cementó la franquicia en la historia de la cultura pop. La serie apenas ha perdido su impulso desde entonces, aunque ha tenido algunos altibajos.

Si eres uno de los pocos que no ha tenido la oportunidad de jugar Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision tiene una oferta especial en este momento. Durante cinco días (del 16 al 20 de marzo), los jugadores podrán disfrutar de Call of Duty: Modern Warfare 2 de forma gratuita.

Ahora, no es el juego completo. La campaña no está incluida en esta prueba, pero puedes disfrutar de una variedad de modos de juego en seis mapas multijugador, así como probar la primera incursión cooperativa, algo que se lanzó en diciembre y ofrece un desafío divertido que es muy diferente a cualquier otro modo del juego. Puedes ver la lista completa de contenido incluido en esta prueba gratuita a continuación.

Mapas principales (6v6): Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome, Himmelmatt Expo (nuevo mapa incluido en la actualización de la temporada 2 Reloaded).

Modos principales: Deathmatch en equipo, Hardpoint, Dominación, Confirmación de bajas, Juego de armas, Infectado, Uno en la recámara, Todo o nada.

Mapas de batalla: Santa Seña.

Modos de mapa de batalla: Guerra terrestre, Invasión.

Operaciones especiales: Atomgrad – Episodio 01 de la incursión de operaciones especiales (solo dificultad estándar).

Así que, si estás en vacaciones de primavera o simplemente buscas un juego nuevo para jugar, Call of Duty: Modern Warfare 2 parece una buena opción. El juego también está actualmente en oferta en PlayStation por $45.49 hasta el día 16, si solo estás buscando entrar en el juego completo. No sería sorprendente que el juego esté en oferta en otras plataformas durante este período de prueba, ya que eso es algo común de hacer, pero no se ha anunciado nada en este momento.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Aprovechen para probar Modern Warfare 2, a mi me basta con Warzone pero no está mal echarle un vistazo a lo demás que ofrece el título.