Casi una década después, Google Chrome actualiza su icono

Google Chrome es posiblemente el navegador de internet más popular en todo el mundo, incluso con sus problemas relacionados al enorme consumo de RAM que requiere. Para este año, Google estará buscando darle un nuevo diseño y han decidido empezar por cambiar su icono, casi una década después de la más reciente actualización.

Elvin Hu, diseñador de Google Chrome, reveló vía Twitter cómo lucirá el nuevo icono del popular navegador, así como los iconos anteriores que nos demuestran lo mucho que ha evolucionado la marca:

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

