¡Capcom ha lanzado nuevas ofertas en la eShop del Switch!

Si ya te aburriste de todos los juegos que tienes, eres dueño de un Nintendo Switch y estás buscando adquirir nuevos títulos sin tener que gastar mucho dinero, entonces esta información seguro te interesará. Como parte de las Ofertas de Primavera 2020, Capcom ha descontado múltiples de sus juegos en la eShop y acá te presentamos la lista completa de rebajas.

Recuerda que todos los precios son en pesos mexicanos:

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $349.99

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $300.00

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $199.50

– Monster Hunter Generations Ultimate – $479.60

– Ōkami HD – $249.99

– Onimusha: Warlords – $249.50

– Resident Evil 0 – $299.50

– Resident Evil – $299.50

– Resident Evil 4 – $401.33

– Resident Evil 5 – $401.33

– Resident Evil 6 – $401.33

– Resident Evil Revelations – $199.50

– Resident Evil Revelations 2 – $199.50

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $369.63

– Devil May Cry – $239.40

– Devil May Cry 2 – $239.40

– Mega Man 11 – $349.50

– Mega Man Legacy Collection – $263.34

– Mega Man Legacy Collection 2 – $249.50

– Mega Man X Legacy Collection – $249.50

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $249.50

Tal y como puedes ver, la gran mayoría de juegos de Capcom disponibles en esta plataforma están a muy buen precio. Los fanáticos de Resident Evil seguramente se alegrarán al ver que todos los juegos de la franquicia tienen descuento, mientras que los cazadores de monstruos y demonios se deleitarán con las ofertas en la saga de Devil May Cry, y Monster Hunter Generations Ultimate. Por supuesto, Capcom no podía dejar atrás a Mega Man, y todos sus juegos también están a muy buen precio.

Fuente: Nintendo