Cada vez falta menos para el lanzamiento de Battlefield 2042, juego que promete traer de regreso la frenética acción por la que se distingue la franquicia. Si ya no puedes esperar más por este título, entonces te alegrará saber que EA ha lanzado un nuevo vistazo a su gameplay, el cual nos revela más detalles sobre su sistema de clases.

More gameplay. And more to come. https://t.co/3ga1HX6rYG #Battlefield pic.twitter.com/cq9hfecQ0e

— Battlefield (@Battlefield) September 3, 2021