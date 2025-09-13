    Así se vivió Méga-Évolution Pokémon Paris

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/09/2025 11:48 p. m.

    La fuerza de Pokémon como marca es verdaderamente impresionante. No importa en qué parte del mundo te encuentres, es muy fácil que decenas, cientos o hasta miles de fans se congreguen para celebrar a Pikachu y compañía. Europa, sin duda alguna, representa a uno de los mercados más importantes para dicha franquicia, y con el objetivo de apuntalar su presencia y reconocimiento en la región, se decidió armar un evento sumamente especial en el que de manera completamente gratuita, los asistentes pudieran pasar un gran rato, esto tanto con actividades relacionadas a Pokémon Go, como la enorme oportunidad de probar por primera vez Pokémon Legends: Z-A.

    El pasado 13 y 14 de septiembre, la capital de Francia se vistió toda de Pokémon para la celebración de Méga-Évolution Pokémon Paris, festejo de la más que exitosa IP japonesa en la que se ofrecieron diferentes atracciones y oportunidades para todos los fans, mismos que justo como era de esperarse y siempre que sucede algo así, reaccionaron de una espectacular manera mostrando todo su apoyo a la iniciativa. Nosotros estuvimos presentes y a continuación te contamos un poco de cómo se vivió la cosa.

    Activación y el nuevo juego

    ¿Qué fue exactamente Méga-Évolution Pokémon Paris? Creo que la mejor manera de describir al evento es diciendo que estamos ante una gran celebración de todo este universo con el que miles hemos crecido, y con el que nuevas generaciones no dejan de encontrar conexión. Ahí, las actividades fueron dividas en diferentes puntos, pero podríamos decir que el más importante se dio dentro de uno de los centros comerciales más visitados de la capital francesa. 

    Imagen

    Dentro del lugar se instaló un enorme booth en el que se colocaron diferentes oportunidades de foto con figuras muy detalladas de Pokémon como Lucario y Gardevoir para el deleite de los asistentes. Además, se podía apreciar una detallada maqueta de toda Lumiose City, sede de todas las aventuras que tendremos dentro de unas semanas más enPokémon Legends: Z-A, mismo que por cierto, estaba disponible para probarse en Switch 2 de manera completamente abierta para todo el que se acercara. Para rematar, el mismísimo Pikachu se acercó a saludar a sus fans.

    Rally de estampas

    Algo sumamente especial de París es que básicamente es una ciudad museo en la que sin importar a dónde estés volteando, se aprecia algo interesante y lleno de cultura. Sabiendo perfectamente esto, se organizó un rally especial de estampas dentro de Pokémon Go, esto para que quien quisiera tomar el reto, se diera un paseo por varios de los puntos más emblemáticos de la famosa ciudad luz.

    Imagen

    Uno podía ver mareas de personas en las calles de esta icónica metrópoli llena de entrenadores Pokémon luciendo toda clase de indumentaria para demostrar su cariño por la marca. El recorrido de poco más de tres kilómetros y que tomaba unos 50 minutos, pasaba por increíbles lugares como el parque Nelson Mandela, la plaza del museo de Louvre y los jardines de Champs-Élysées, por lo que además de ser un rally de Pokémon Go como tal, se convertía en un paseo panorámico por parte de lo que esta grandiosa ciudad tiene para ofrecer.

    Sería genial que más marcas se animaran a hacer este tipo de evento para sus fans, pues es un acercamiento directo y muy sincero en el que no se busca más que fortalecer la relación de algo como Pokémon en cierta región del mundo. Esperemos que este tipo de esfuerzos se sigan dando. Nuestro consejo es que estés los más alerta posible de las redes sociales para enterarte de cuándo y cómo esto podría ocurrir  por qué no, en la ciudad en la que vives.


    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Defa
    Defa
    Editor en Jefe de Atomix. No me gustan los videojuegos... ¡adoro los videojuegos!
    Sigue a AlbertoDefa en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo