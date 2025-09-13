Así se vivió Méga-Évolution Pokémon Paris

La fuerza de Pokémon como marca es verdaderamente impresionante. No importa en qué parte del mundo te encuentres, es muy fácil que decenas, cientos o hasta miles de fans se congreguen para celebrar a Pikachu y compañía. Europa, sin duda alguna, representa a uno de los mercados más importantes para dicha franquicia, y con el objetivo de apuntalar su presencia y reconocimiento en la región, se decidió armar un evento sumamente especial en el que de manera completamente gratuita, los asistentes pudieran pasar un gran rato, esto tanto con actividades relacionadas a Pokémon Go, como la enorme oportunidad de probar por primera vez Pokémon Legends: Z-A.

El pasado 13 y 14 de septiembre, la capital de Francia se vistió toda de Pokémon para la celebración de Méga-Évolution Pokémon Paris, festejo de la más que exitosa IP japonesa en la que se ofrecieron diferentes atracciones y oportunidades para todos los fans, mismos que justo como era de esperarse y siempre que sucede algo así, reaccionaron de una espectacular manera mostrando todo su apoyo a la iniciativa. Nosotros estuvimos presentes y a continuación te contamos un poco de cómo se vivió la cosa.

Activación y el nuevo juego

¿Qué fue exactamente Méga-Évolution Pokémon Paris? Creo que la mejor manera de describir al evento es diciendo que estamos ante una gran celebración de todo este universo con el que miles hemos crecido, y con el que nuevas generaciones no dejan de encontrar conexión. Ahí, las actividades fueron dividas en diferentes puntos, pero podríamos decir que el más importante se dio dentro de uno de los centros comerciales más visitados de la capital francesa.

Dentro del lugar se instaló un enorme booth en el que se colocaron diferentes oportunidades de foto con figuras muy detalladas de Pokémon como Lucario y Gardevoir para el deleite de los asistentes. Además, se podía apreciar una detallada maqueta de toda Lumiose City, sede de todas las aventuras que tendremos dentro de unas semanas más enPokémon Legends: Z-A, mismo que por cierto, estaba disponible para probarse en Switch 2 de manera completamente abierta para todo el que se acercara. Para rematar, el mismísimo Pikachu se acercó a saludar a sus fans.

Rally de estampas

Algo sumamente especial de París es que básicamente es una ciudad museo en la que sin importar a dónde estés volteando, se aprecia algo interesante y lleno de cultura. Sabiendo perfectamente esto, se organizó un rally especial de estampas dentro de Pokémon Go, esto para que quien quisiera tomar el reto, se diera un paseo por varios de los puntos más emblemáticos de la famosa ciudad luz.

Uno podía ver mareas de personas en las calles de esta icónica metrópoli llena de entrenadores Pokémon luciendo toda clase de indumentaria para demostrar su cariño por la marca. El recorrido de poco más de tres kilómetros y que tomaba unos 50 minutos, pasaba por increíbles lugares como el parque Nelson Mandela, la plaza del museo de Louvre y los jardines de Champs-Élysées, por lo que además de ser un rally de Pokémon Go como tal, se convertía en un paseo panorámico por parte de lo que esta grandiosa ciudad tiene para ofrecer.

Sería genial que más marcas se animaran a hacer este tipo de evento para sus fans, pues es un acercamiento directo y muy sincero en el que no se busca más que fortalecer la relación de algo como Pokémon en cierta región del mundo. Esperemos que este tipo de esfuerzos se sigan dando. Nuestro consejo es que estés los más alerta posible de las redes sociales para enterarte de cuándo y cómo esto podría ocurrir por qué no, en la ciudad en la que vives.



