Pokémon TCG es todo un fenómeno mundial. A lo largo de los años, las tarjetas de los monstruos de bolsillo han logrado cautivar a millones de personas, ya sea por su fenomenal arte, o por el aspecto competitivo. Sin embargo, el idioma era una barrera que impedía que muchos mercados fueran capaces de disfrutar por completo todo lo relacionado con estas cartas. Afortunadamente, esto ha cambiado a lo largo de los años y, después de mucho tiempo de espera, ya está disponible una traducción oficial al español de América Latina, algo que llega junto a la expansión de Escarlata y Púrpura: Aventuras Compartidas.

Si bien es cierto que una traducción al español europeo ya estaba disponible desde hace tiempo en Pokémon TCG, Aventuras Compartidas será la primera vez en la que el mercado de América Latino podrá disfrutar de este juego en nuestro idioma. Algunas frases y términos han sido actualizados, mientras que otros elementos, como PP, han sido preservados. Lo mejor de todo, es que esto es solo el inicio, puesto que Tomás Cortijo, director regional para Latinoamérica de The Pokémon Company International, nos comentó que la compañía tiene pensado seguir lanzado futuras expansiones en español de América Latina, mientras expande su presencia en la región. Esto fue lo que señaló:

“Estamos trabajando en expandir la producción y la distribución de los productos todo el tiempo, por eso tenemos un equipo que sabe trabajar con tiendas y hacer que el producto esté disponible en la región. Hay un esfuerzo muy grande con el juego organizado, el cual ha crecido de maneras significativas, y queremos que cada jugador tenga acceso a una liga para ir a jugar. Estamos incrementando la cantidad de las ligas locales y torneos regionales. Por ejemplo, tuvimos por primera vez un torneo en Colombia. Este año ya tuvimos dos torneos en esta temporada, dos torneos regionales en México, y el valor agregado de que ahora las cartas en español latinoamericano se pueden usar en todos los torneos en el mundo, en cualquiera de nuestras regiones”.

Pese a que no hay planes para reimprimir viejas expansiones con la nueva traducción, queda claro que el futuro de Pokémon TCG es positivo en nuestra región. Junto a esto, el evento de lanzamiento de Aventuras Compartidas al que pudimos asistir nos dio la oportunidad de participar en un par de competencias amistosas, e incluso abrimos varios sobres de Aventuras Compartidas y, para la sorpresa de nadie, el diseño de cada carta es impresionante. Con una selección de 190 diferentes tarjetas en esta ocasión, el aspecto de coleccionismo es algo que seguirá cautivando a gran parte del público.

Además de los sobres tradicionales, también estarán a la venta los paquetes de expositor de sobres de refuerzo, el cual incluye 36 sobres de refuerzo; expositor especial de sobres de refuerzo, el cual también tiene 36 sobres, e incluye una carta rara con la Ilustración de Reshiram de N con el logo. Por si fuera poco, también puedes conseguir el paquete de Caja de Entrenador Élite, el cual nos ofrece nueve sobres de refuerzo de Aventuras Compartidas, una carta promo con arte completo de Zorua de N, 65 fundas para cartas, 45 cartas de Energía, contadores de daño en forma de dado, un dado para lanzamiento de moneda, marcadores de condición y una robusta caja para guardar todo.

Por último, pero no menos importante, los jugadores también podrán conseguir los paquetes de Caja de Combina y Combate y Paquete de sobres de refuerzo. El primero incluye un mazo de 40 cartas, con lo cual puede empezar a jugar inmediatamente, así como cuatro sobre adicionales; mientras que la segunda opción contiene seis sobres de refuerzo.

Pokémon TCG Escarlata y Púrpura: Aventuras Compartidas estará a la venta el 28 de marzo a lo largo de México y América Latina con su traducción oficial al español de nuestra región, y esto es solo el inicio, por lo que las futuras expansiones de las cartas continuarán con esta traducción, llevando la experiencia de TCG, sin importar si estás enfocado más en el coleccionismo o en el apartado competitivo, a un nuevo público. En temas relacionados, Pokémon TCG Pocket anuncia un cambio importante. De igual forma, estos son los juegos de Pokémon en Switch Online.

Nota del Autor:

Asistir al evento de lanzamiento de Aventuras Compartidas fue algo mágico. Ver a Pikachu en las oficinas de The Pokémon Company en México siempre es divertido. Junto a esto, tuve mi primera aproximación en forma al TCG, y el aspecto de coleccionismo, más que el competitivo, es algo que me atrajo. Solo espero que mi cartera no sufra tanto por esto.

Vía: Atomix.