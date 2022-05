Así se verían Banjo-Threeie para consolas modernas

Durante la época del N64, los dos juegos de Banjo-Kazooie formaron parte importante del catálogo disponible en esta consola. Sin embargo, después de Banjo-Tooie, la serie perdió su magia. Muchos esperaban con ansias una tercera entrega para el N64 o GameCube, pero la compra de Rare por parte de Microsoft cambió estos planes. Ahora, dos décadas después de la primera aventura de estos dos personajes, un fan ha decidido crear su propio Banjo-Threeie.

Recientemente, el usuario conocido como Project Dream, compartió un tráiler de Banjo-Threeie, el cual luce espectacular. En esta ocasión, este título se desarrolla 22 años después de la segunda entrega en la serie. Después de un tiempo de paz, Gruntilda está de regreso en compañía de un ejército, y solo Banjo y Kazooie son capaces de detenerla. Esta es la descripción del proyecto:

“¡La aventura continúa! Banjo-Threeie se desarrolla 22 años después de la derrota de Gruntilda en Banjo-Tooie. Sin embargo, por tercera vez, la vieja bruja está de regreso y más fuerte que nunca. Ha reunido un ejército más grande de lo que puedas imaginar… ¡y busca su venganza final! ¡Ábrete camino a través de una historia inspirada que explora mundos fantásticos recopilando notas y jiggys! Déjate cautivar por las transformaciones mágicas en diferentes formas de Banjo y Kazooie para desbloquear acertijos y jiggies, además de luchar contra una variedad de jefes aterradores para derrotar a Gruntilda y su ejército por última vez”.

Lamentablemente, Project Dream no tiene intenciones de ir más allá de este tráiler. De esta forma, no esperen que una tercera entrega llegue en un futuro. Aunque Rare y Microsoft aún son dueños de la propiedad, parece que por el momento no hay planes para revivir a Banjo-Kazooie para las plataformas modernas, lo cual es bastante decepcionante para más de uno.

En temas relacionados, así se vería una remasterización del primer Banjo-Kazooie. De igual forma, Phil Spencer, jefe de Xbox, habla sobre el posible regreso de esta serie.

Nota del Editor:

Si los Battletoads regresaron con un divertido juego hace un par de años. Todo es posible en la actualidad. Sin embargo, con Rare trabajando en Everwild, parece que tendremos que esperar más tiempo para, quizás, volver a ver un poco más de esta serie.

Vía: Project Dream