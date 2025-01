Así puedes registrarte a la beta de Elden Ring Nightreign

El año pasado durante la celebración de The Game Awards se dieron anuncios relevantes como el Intergalactic: The Heretic Prophet, Ninja Gaiden: Ragebound, The Witcher 4, entre otros que atraparon a la audiencia, aunque Bandai Namco es quien realmente se llevó la noche. Y es que contra todo pronosticó se reveló Elden Ring Nightreign, título separado del original que vimos en 2022 y que está enfocado totalmente en el multijugador y que tendrá pronto su etapa de beta.

Bandai Namco ha abierto el registro para la prueba de red. A partir del 10 de enero, los jugadores interesados pueden registrarse en el sitio oficial. Estará disponible hasta el 20 de enero y es accesible para quienes no estén suscritos a PlayStation Plus o Xbox Game Pass Core. La prueba se realizará exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que el juego completo también llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One.

La prueba de red comenzará el 14 de febrero y concluirá el 17 de febrero, pero solo estará disponible durante cinco sesiones de tres horas cada una. Los horarios, ya ajustados al tiempo del centro de México, son los siguientes:

– 14 de febrero: 5 a.m. a 8 a.m. / 9 p.m. a 12 a.m.

– 15 de febrero: 1 p.m. a 4 p.m.

– 16 de febrero: 5 a.m. a 8 a.m. / 9 p.m. a 12 a.m.

Esta prueba es una verificación preliminar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento en línea del juego. Los participantes podrán explorar un mapa dinámico, formar equipos de tres jugadores y enfrentarse a desafiantes jefes mientras intentan derrotar al Nightlord. Dentro del mismo habrá movimientos ya conocidos del juego original, pero se implementarán otros para que nadie tenga ventaja.

Aunque Bandai Namco no ha detallado todo el contenido de la prueba, ha señalado que podría haber diferencias con la versión final del juego. Elden Ring Nightreign, anunciado, promete una experiencia única ambientada en un universo paralelo al del título original de 2022, con un enfoque cooperativo y una narrativa independiente. Por ahora no hay fecha de lanzamiento, solo se sabe que llegará en 2025.

