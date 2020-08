Artista de Sword and Shield le rinde tributo a Pokémon Colosseum con esta ilustración

A estas alturas, James Turner, director de arte para Pokémon Sword and Shield, ya debería ser un nombre familiar para muchas personas. Turner contribuyó en gran parte de los diseños en los juegos más recientes de la saga, pero el día de hoy este creativo ha decidido crear algo un poco más nostálgico que los fans de la franquicia ciertamente reconocerán.

La más reciente ilustración de Turner nos muestra a Wes, el protagonista de Pokémon Colosseum, un juego que debutó por allá del 2003 en GameCube. Junto a este arte, Turner también reveló que Colosseum fue el primer juego de Pokémon en donde él trabajó. Puedes ver esta ilustración acá abajo:

Wes, from Pokémon Colosseum. This was the first Pokémon game I ever worked on so it holds a special place for me. pic.twitter.com/CYSu6vdWqQ

— James Turner (@JamesTurner_42) August 3, 2020