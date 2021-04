“Aprendimos la lección”, CDPR sobre Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ya mejoró con todos los parches y actualizaciones, pero la imagen de CD Projekt RED siempre quedará marcada, hagan lo que hagan. En el futuro, la compañía polaca promete ser mucho más cuidadosa en cuanto a sus próximos lanzamientos, y aseguran “haber aprendido la lección”.

El día de ayer, CDPR llevó a cabo una junta financiera donde revelaron interesantes detalles sobre las ventas de Cyberpunk 2077, y fue aquí donde dijeron lo siguiente:

“Hemos creado una nueva IP en el mercado y en la mente de los jugadores. Con la saga The Witcher, tenemos dos pilares con los que construir el futuro de CD Projekt. Pero, evidentemente, sabemos que todo no ha ido como planeábamos. Y hemos aprendido una gran lección que no olvidaremos jamás.”