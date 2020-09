¡Anuncian nuevo Nintendo Direct Mini para mañana!

Previo al lanzamiento de Super Mario 3D All-Stars este viernes, la Gran N ha anunciado un nuevo Nintendo Direct Mini para el día de mañana, jueves 17 de septiembre, y que estará enfocado en juegos third-party de la compañía, es decir, títulos que no están siendo desarrollados ni publicados por Nintendo.

Desafortunadamente, la Gran N no dio más detalles sobre lo que podemos esperar de esta futura presentación. El último Mini Direct que tuvimos fue en agosto y en él se dieron a conocer nuevos detalles sobre Kingdom Hearts: Melody of Memory, además de que también se anunció Collection of Saga: Final Fantasy Legend. Veamos con que nos sorprende ahora la compañía japonesa.

Este nuevo Nintendo Direct Mini se llevará a cabo el día de mañana, jueves 17 de septiembre, a las 9 AM hora de México.

Fuente: Nintendo