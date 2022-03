Anuncian nueva presentación del remake de Dead Space

Ya pasó un muy buen rato desde que tuvimos algún tipo de novedad relacionada al remake de Dead Space, pero afortunadamente, las cosas están por cambiar dentro de unos cuantos días. Y es que así de la nada, EA anunció una segunda transmisión en vivo que se estará llevando a cabo esta misma semana.

Vía redes sociales, EA publicó lo siguiente:

Did you ~hear~ what our next #DeadSpace Developer Livestream will cover?

🔴: https://t.co/EE2ow37EEk pic.twitter.com/j58Ys5VCAZ

— Dead Space (@deadspace) March 7, 2022