El editor Sony Interactive Entertainment y el desarrollador Polyphony Digital terminarán los servicios en línea para Gran Turismo Sport el 31 de enero de 2024, según anunciaron las compañías. Gran Turismo Sport se lanzó para PlayStation 4 el 17 de octubre de 2017 en América del Norte, el 18 de octubre en Europa y el 19 de octubre en Japón. Celebrará su sexto aniversario en octubre.

Lee el aviso completo del fin del servicio a continuación.

El 31 de enero de 2024 a las 00:00 Hora Central, los servicios en línea del software exclusivo de PlayStation 4, Gran Turismo Sport, llegarán a su fin. Previo a esto, el 1 de diciembre de 2023, también pondremos fin a la distribución de elementos adicionales comprables desde la PlayStation Store que se pueden usar en el juego.

Después de la fecha de finalización del servicio, ya no será posible utilizar servicios en línea como la Comunidad, el Lobby Abierto y el Modo Deportivo, ni características ni elementos en línea como diseños personalizados. Sin embargo, se podrá seguir jugando las partes sin conexión del juego, incluyendo los elementos adicionales comprados.

Queremos agradecer a los numerosos usuarios del servicio en línea de Gran Turismo Sport desde su primer lanzamiento en 2017. A partir de ahora, continuaremos mejorando aún más los servicios en línea para el título actualmente disponible, Gran Turismo 7, en PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Qué sucede con los coches en mi “Garage” y mi progresión en el Modo Carrera?

Todos los coches existentes y configuraciones personalizadas de coches almacenadas en el Garage seguirán siendo accesibles. La progresión del juego será necesaria como de costumbre para desbloquear coches e ítems adicionales.

¿Qué sucede con mis diseños después de que termine el servicio en línea el 31 de enero de 2024?

Dado que Discover requiere una conexión en línea, ya no será posible acceder a diseños personalizados de vehículos, cascos o trajes de carreras.

¿Podré acceder a todos los circuitos del mundo?

Sí, todos los circuitos del mundo serán accesibles. Será necesaria la progresión del juego como de costumbre para desbloquear pistas seleccionadas.

¿Puedo seguir comprando elementos adicionales desde la PlayStation Store?

A partir del 1 de diciembre de 2023, ya no podrás comprar elementos adicionales, incluyendo vehículos, contenido del paquete Escapes y Desafío de Contrarreloj de Lewis Hamilton, desde la PlayStation Store. Sin embargo, todos los elementos comprados antes del 1 de diciembre de 2023, serán accesibles después del cierre del servicio en línea.

¿Hay algún elemento o característica en el juego que no podré guardar o acceder después del cierre del servicio en línea el 31 de enero de 2024?

Servicios en Línea: Ya no será posible utilizar características de servicios en línea, incluyendo la Comunidad, el Lobby Abierto, la Partida Rápida y Eventos Estacionales.

Cierre de la Tienda de Millaje: Ya no será posible comprar elementos de la Tienda de Millaje. Trofeos: Algunos trofeos que requieren una conexión en línea ya no estarán accesibles. Diseños de Coches en el Garage: No será posible acceder a diseños personalizados una vez que termine el servicio en línea. Todos los vehículos con diseños aplicados volverán a su color original.