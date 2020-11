Actor de Vegeta rinde homenaje al recién fallecido Kirby Morrow, actor de Goku

El pasado jueves 19 de noviembre, se reportó el sensible fallecimiento de Kirby Morrow, actor de doblaje para Goku, Miroku, Cíclope y más. Ante la noticia, uno de sus colegas de trabajo, Brian Drummond, quien da vida a Vegeta en Dragon Ball, decidió rendirle un breve y conmovedor mensaje hacia Morrow.

Vía Twitter, Drummond compartió lo siguiente:

Such an amazing voice actor gone far far too soon.

Over 20yrs working together on so many wonderful projects.

I always envied Kirby’s cool af hero voice & it will always be the #DragonBallZ Goku I hear. Such great memories. Tremendous travels to you my friend.

Rest in Peace Kirby pic.twitter.com/cXo0QQUp5L

