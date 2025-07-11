    Actor de Superman ataca a la nueva película del DCU

    Superman se ha convertido en una de las películas más controversiales del año. Aunque parece que la crítica y el público en general están contentos con el trabajo de James Gunn, hay un sector de internet que simplemente no está de acuerdo con la representación de este icónico personaje, y uno de ellos es Dean Cain, quien en la década de 1990 le dio vida a Superman para la pantalla chica.

    En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Cain, quien se encargó de interpretar al Hombre de Acero en la serie de Lois & Clark: The New Adventures of Superman, señaló que no está de acuerdo con la forma en la que James Gunn ha interpretado a este héroe. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “¿De qué manera Hollywood lo va a volver woke? ¿Cuánto va a cambiar Disney su muñeco de nieve? ¿Por qué van a cambiar estos personajes para que existan en estos tiempos? Para Superman era ‘verdad, justicia de manera americana’. Bueno, lo han quitado... No creo que sea buena idea.Pienso que si quieres crear un nuevo personaje, adelante, hazlo. Pero para mí, Superman siempre ha permanecido frente a ‘verdad, justicia de manera americana’. Y la manera americana es tremendamente amigable con los inmigrantes. Pero hay reglas. No puedes venir diciendo ‘quiero evitar todas las reglas en América porque quiero que sean como en Somalia.Claro que sabemos que Superman es un inmigrante: es un maldito alienígena”.

    La representación de Superman ha sido todo un tema hoy en día. Muchos quieren aferrarse a la simbología americana que algunos asocian con este personaje, incluso si este no ha sido el caso en los cómics desde hace mucho tiempo. De esta forma, la fuerte posición política de Gunn, algo imposible de no relación con la situación actual de Estados Unidos, ha incomodado a muchas personas.

    Superman llega a los cines el día de hoy en muchas regiones, por lo que será interesante ver su desempeño comercial durante el fin de semana. Si a la cinta le va bien, este será un caso más en donde la minoría es vocal, pero si vemos el caso contrario, es muy probable que veamos un par de cambios en el DCU. En temas relacionados, te decimos qué tal le fue a Superman en reseñas. De igual forma, estas son las escenas post-créditos de la cinta.

    Nota del Autor:

    Es bastante interesante ver cómo es que Superman ha dividido a la comunidad. Si bien se puede discutir sobre la calidad de la película e historia, el enojarse solo porque Superman está a favor de los inmigrantes y la gente que no tiene cómo defenderse es algo que deja en claro que este público no conoce a este personaje.

