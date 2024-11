A los dueños de Rockstar Games no les preocupa GTA 6 en Xbox Series S

Actualmente uno de los juegos más esperados de la industria es GTA 6, título del cual no hemos visto mucho al respecto, nada más allá del teaser que se mostró por parte de Rockstar Games hace ya casi un año. Este se encuentra destino a aparecer en las consolas de nueva generación como PS5 y Xbox Series X, y a algunos usuarios les preocupa algo en particular, su llegada a Xbox Series S, pues muchos saben que no es la plataforma óptima para varios lanzamientos al mercado.

Take-Two Interactive ha confirmado que no le preocupa la capacidad de la consola para ejecutar el juego. Strauss Zelnick, CEO de la compañía, aclaró en una reciente llamada de ganancias que, a pesar de los desafíos técnicos que el aparato ha presentado a otros desarrolladores, están seguros de poder optimizar el título para que funcione sin problemas. Según él, su equipo de desarrollo es altamente capaz de adaptar sus juegos para diferentes niveles de hardware, y confían en que lograrán el mejor rendimiento posible.

La Xbox Series S, un modelo de menor potencia comparado con la Series X, ha generado complicaciones para algunos estudios, como se vio en el retraso de Baldur’s Gate 3 y la admisión de Funcom sobre las dificultades técnicas que representa para Dune: Awakening. Sin embargo, Zelnick afirmó que no tiene la costumbre de preocuparse por el hardware, sino en ofrecer juegos de calidad en una variedad de plataformas para asegurar que alcancen una audiencia significativa.

El ejecutivo destacó que en caso de que alguna plataforma pierda valor en el mercado, siempre existirán otras opciones con un crecimiento sostenido. Subrayó que el crecimiento en PC es un ejemplo de esto, ya que es un formato abierto que continúa expandiéndose. Para Take-Two, la computadora representa una parte importante del futuro de los videojuegos, y la compañía está comprometida a mantener el soporte en esta y otras plataformas relevantes.

El enfoque de la empresa es brindar experiencias óptimas de juego en una amplia variedad de dispositivos, sin preocuparse en exceso por las limitaciones de hardware. Zelnick recalcó que, mientras haya demanda, sus juegos llegarán a las plataformas que resulten viables, asegurando el soporte siempre que el público justifique la inversión.

Por ahora GTA 6 sigue sin fecha de salida. Llegará en algún punto del otoño de 2025 para consolas únicamente.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: A pesar de las preocupaciones, Xbox Series S es una consola que ha llegado a sorprender en la mayoría de los casos, por lo que seguro encuentran la manera de optimizar el juego.