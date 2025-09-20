Ya sabemos cuándo se llevaría a cabo el siguiente State of Play

La semana pasada se llevó a cabo el rumoreado Nintendo Direct, por lo que la atención del internet ahora se enfoca en el siguiente State of Play. Aunque por el momento no hay información oficial, todo indica a que la próxima presentación de PlayStation se podría llevar a cabo en cuestión de días.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation, varios insiders, como NateTheHate y Tom Henderson, han señalado que el siguiente State of Play se llevaría a cabo en la semana de Tokyo Game Show 2025, es decir, en solo unos días. Aquí, la compañía mostraría nueva información sobre Marvel’s Wolverine y la siguiente entrega de God of War. Como siempre, las sorpresas también formarían parte del evento.

Next week. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) September 16, 2025

¿Un nuevo State of Play en el horizonte?

La siguiente semana se llevará a cabo Tokyo Game Show 2025, y varias compañías tienen pensado realizar presentaciones a la par. Xbox, Kojima Productions y RGG Studio, ya han confirmado eventos que nos darán un nuevo vistazo a las producciones de estos equipos. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que un State of Play se sume a este grupo.

Sin embargo, también es posible que PlayStation decida no llevar a cabo su evento durante esta semana, y es que la atención del público no se centraría en ellos solamente. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el siguiente State of Play. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente God of War aquí. De igual forma, bajan las ventas de juegos físicos en PlayStation.

Nota del Autor:

Un nuevo State of Play sería interesante, pero quizás no sea tan impresionante como muchos esperan. Claro, Marvel’s Wolverine y el nuevo God of War serían interesantes, pero dudo mucho de que veamos producciones de este nivel en una presentación de este tipo.

Vía: NateTheHate