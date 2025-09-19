Filtración revela el siguiente God of War

Desde que God of War: Ragnarök llegó a nuestras manos en el 2022, muchos se han preguntado cuál será el siguiente paso para Santa Monica. Si bien el estudio se ha mantenido en silencio durante tres años, múltiples rumores le han dado esperanzas a los fans. Ahora, uno de los insiders más respetados del medio ha revelado más detalles sobre la siguiente entrega de God of War.

De acuerdo con Tom Henderson, el siguiente God of War sería revelado durante el próximo State of Play, el cual se espera se lleve a cabo este mes. Aquí, se daría a conocer que la nueva entrega en esta serie nos llevaría a Egipto, algo que los fans han esperado ver desde hace mucho tiempo. Lo interesante es que Kratos seguiría siendo el personaje principal, algo que se ha debatido mucho en la comunidad.

¿God of War AAA o metroidvania?

Sin embargo, Henderson no menciona si el siguiente God of War será una experiencia AAA a gran escala similar a Ragnarök, o si será el rumoreado metroidvania en 2D. Recordemos que desde hace tiempo se ha mencionado que Santa Monica está trabajando en una experiencia similar a Prince of Persia: The Lost Crown, la cual podría ser protagonizada por Kratos.

Aunque estos rumores han señalado que el metroidvania de God of War se llevaría a cabo en Grecia, no se descarta la posibilidad de que viajemos a Egipto en esta ocasión. Junto a esto, muchos fans esperan volver a Atreus, ahora como protagonista de su propio juego, en un futuro.

Por el momento, no hay información oficial sobre un nuevo God of War o State of Play, por lo que tendremos que esperar a que más detalles estén disponibles, algo que podría tardar algo de tiempo. En temas relacionados, el siguiente God of War se habría retrasado hasta el 2026. De igual forma, estos son los detalles del nuevo juego de Santa Monica.

Nota del Autor:

La idea de viajar a Egipto y enfrentarse a su repertorio de Dioses es algo que suena muy atractivo. Sin embargo, aún está en duda una buena justificación narrativa, especialmente considerando el final de Ragnarök. Si Santa Monica logra ofrecernos una aventura que le rinda honor a Kratos y a su legado, entonces tendremos frente a nosotros una experiencia que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

Vía: Tom Henderson