Primeros detalles sobre el nuevo juego de Santa Monica y Cary Barlog

    En el 2022 llegó God of War Ragnarök, y desde entonces los fans se han preguntado en qué está trabajando Santa Monica. Si bien el estudio de PlayStation parece que aún no está listo para hablar abiertamente sobre su siguiente proyecto, ya tenemos nueva información sobre lo que será el gran regreso de Cory Barlog a la dirección.

    De acuerdo con Jason Schreier, renombrado periodista, el siguiente proyecto de Santa Monica será dirigido por Barlog quien, como seguramente lo recuerdan, tomó las riendas de God of War (2018), pero no retomó a este puesto para la secuela. Esto se debe a que el desarrollador comenzó a trabajar en un nuevo juego para el estudio, del cual ya tenemos más detalles.

    Schreier ha mencionado que esta entrega no será una propiedad nueva, pero se sentirá como algo completamente original. Si bien Santa Monica se ha caracterizado por su trabajo con God of War, en el 2001 nos entregaron Kinetica, un juego de carreras futurista, por lo que no se descarta la posibilidad de que una nueva entrega en esta serie esté en las manos de Barlog. Junto a esto, existe la posibilidad de que el estudio esté trabajando con alguna de las franquicias de Sony.

    Recordemos que desde hace tiempo se ha rumoreado que Uncharted 5 está en desarrollo fuera de Naughty Dog, por lo que nada descarta que Santa Monica esté a cargo de la nueva aventura de Nathan Drake. Considerando que el trabajo de Barlog tiene un gran énfasis en la relación entre padre e hijo, bien podríamos ver a la familia Drake desde una nueva perspectiva.

    Por el momento, lo único que ha mencionado Schreier, es que este nuevo proyecto no tendrá una temática de ciencia ficción. Junto a esto, Ashhong, otro insider, ha señalado que este título llegaría al PlayStation 5, por lo que el siguiente trabajo de Santa Monica estaría disponible en, máximo, tres años. En temas relacionados, el nuevo juego de God of War se habría retrasado hasta el 2026. De igual forma, así celebra Santa Monica el 20 aniversario de God of War.

    Nota del Autor:

    Una experiencia completamente alejada de God of War por parte de Santa Monica suena como algo extraño, pero también muy interesante. Si están trabajando con una serie de PlayStation, me encantaría que tomarán las riendas de Uncharted, aunque hay mucho de donde elegir, por lo que estoy seguro de que el estudio hará un buen trabajo.

    Vía: Jason Schreier

