2025 marca el 20 aniversario de God of War. Sin embargo, parece que Santa Monica y PlayStation se han olvidado de una de sus propiedades más amadas, puesto que, al menos hasta el momento, no sabemos qué sucederá con esta propiedad. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que el esperado spin-off de metroidvania ha sido retrasado hasta el 2026.

A principios de año, Jeff Grubb, famoso insider de la industria, señaló que Santa Monica estaba trabajando en un spin-off de God of War, el cual se llevaría a cabo en Grecia y nos presentaría una aventura estilo metroidvania. Si bien muchos esperaban que esta entrega fuera revelada durante el pasado State of Play, esto no sucedió, lo que llevó a más de un fan a creer que esta información era falsa. Ahora, Grubb ha vuelto a hablar sobre este tema, señalando que el título llegará hasta el próximo año.

Gracias a su reciente aparición en el podcast de Last of the Nintendogs, Grubb mencionó que sus fuentes le han indicado que el nuevo God of War ahora llegaría hasta el 2026. Lamentablemente, no reveló qué ocasionó este retraso interno. Sin embargo, thisiserfan, un usuario de ResetEra, señaló que esto se debía a que Santa Monica tiene la intención de incluir voces para las cinemáticas y conversaciones, algo que, al parecer, no formaba parte del plan original.

Como sucede en estos casos, por el momento no hay información oficial por parte de Santa Monica o PlayStation, por lo que no hay una garantía de que este metroidvania de God of War siquiera sea real. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, así fue como Santa Monica ha celebrado el 20 aniversario de God of War.

Nota del Autor:

Me gustaría mucho ver un God of War al estilo de Prince of Persia: The Lost Crown. Sin embargo, la escala de proyectos de PlayStation va en dirección contaría a este tipo de proyectos. Si el rumor resulta ser una realidad, espero que la compañía tenga mejores expectativas de ventas, y qué no gaste demasiado dinero en la producción.

Vía: Last of the Nintendogs