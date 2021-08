Willem Dafoe habla sobre los rumores de Spider-Man

Spider-Man: No Way Home es una de las cintas más esperadas para 2021. Si bien aún no tenemos un tráiler que revele algún tipo de información relacionada con la historia de esta película, los fans creen que este largometraje será una adaptación de Spider-Verse, con previos actores retomando sus papeles. Uno de los rumoreados es Willem Dafoe, quien podría interpretar al Duende Verde una vez más. Ante estos comentarios, el actor decidió romper el silencio y hablar sobre su posible participación en No Way Home.

Por medio de una entrevista con The Wrap, Dafoe decidió aclarar un poco los rumores sobre su reaparición como el Duende Verde. El actor no confirmó o negó su participación en la película, pero invitó al público a ver esta cinta una vez que esté disponible. Esto fue lo que comentó:

“Tengo muchas cosas sucediendo ahora. Y, ya sabes, siempre siento que cuando sale una película, es el momento de hablar de ello”.

A diferencia de otros actores que han sido presentados con cuestiones similares, Dafoe no ofreció una respuesta clara, dejando la puerta abierta para una posible aparición de su personaje. Ahora solo nos queda esperar al próximo 17 de diciembre de 2021 para tener una respuesta clara a esta y más dudas sobre la cinta.

En temas relacionados, What If…? iba a tener una versión muy oscura de Spider-Man. De igual forma, el CEO de Disney apoya la decisión de estrenar Black Widow en Disney+.

Vía: The Wrap