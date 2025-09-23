    Tráiler de la película de anime de Death Stranding: Mosquito

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 10:47 a. m.

    El universo de Death Stranding tiene un potencial infinito. Con dos juegos, Kojima Productions nos mostró la historia de Sam Porter Bridges, y el estudio está listo para mostrarnos más sobre este mundo, aunque no será en forma de videojuego. Junto a la cinta de A24 en producción, se ha confirmado que una película de anime ya está en desarrollo

    Como parte de los anuncios del evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima reveló Death Stranding: Mosquito, nombre tentativo. Este proyecto es una película de anime a cargo de ABC Animation Studio, con la dirección de Hiroshi Miyamoto, y cuenta con la participación de Aaron Guzikowski en el guion cinematográfico. 

    El universo de Death Stranding

    Si bien el avance que nos mostró Kojima Productions es solo una idea de lo que nos espera, el video demuestra un gran potencial, especialmente cuando hablamos sobre la acción. Junto a esto, se ha confirmado que Death Stranding: Mosquito será una historia completamente original, la cual explorará una nueva historia en este universo. De esta forma, es poco probable que Sam y otros personajes tengan alguna participación.

    Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Se desconoce la fecha de estreno de la cinta, y no sabemos qué actores están involucrados en este proyecto. Sin embargo, no se descarta que tengamos más detalles sobre este proyecto durante los próximos meses.

    Solo nos queda esperar para que Kojima Productions comparta más información sobre Death Stranding: Mosquito. En temas relacionados, puedes conocer más respecto a la película de Death Stranding aquí. De igual forma, este es el primer vistazo de OD: Knock.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es bueno ver que el universo de Death Stranding se expanda de esta forma. Si bien la historia de Sam y compañía es entrañable, hay mucho más por contar, y no puedo esperar para ver qué tipo de historia nos presenta, no solo Kojima, sino otras mentes creativas en diversas industrias.

    Vía: Kojima Productions 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo