Tráiler de la película de anime de Death Stranding: Mosquito

El universo de Death Stranding tiene un potencial infinito. Con dos juegos, Kojima Productions nos mostró la historia de Sam Porter Bridges, y el estudio está listo para mostrarnos más sobre este mundo, aunque no será en forma de videojuego. Junto a la cinta de A24 en producción, se ha confirmado que una película de anime ya está en desarrollo.

Como parte de los anuncios del evento de Kojima Productions: Beyond the Strand, Hideo Kojima reveló Death Stranding: Mosquito, nombre tentativo. Este proyecto es una película de anime a cargo de ABC Animation Studio, con la dirección de Hiroshi Miyamoto, y cuenta con la participación de Aaron Guzikowski en el guion cinematográfico.

El universo de Death Stranding

Si bien el avance que nos mostró Kojima Productions es solo una idea de lo que nos espera, el video demuestra un gran potencial, especialmente cuando hablamos sobre la acción. Junto a esto, se ha confirmado que Death Stranding: Mosquito será una historia completamente original, la cual explorará una nueva historia en este universo. De esta forma, es poco probable que Sam y otros personajes tengan alguna participación.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Se desconoce la fecha de estreno de la cinta, y no sabemos qué actores están involucrados en este proyecto. Sin embargo, no se descarta que tengamos más detalles sobre este proyecto durante los próximos meses.

Solo nos queda esperar para que Kojima Productions comparta más información sobre Death Stranding: Mosquito. En temas relacionados, puedes conocer más respecto a la película de Death Stranding aquí. De igual forma, este es el primer vistazo de OD: Knock.

Nota del Autor:

Es bueno ver que el universo de Death Stranding se expanda de esta forma. Si bien la historia de Sam y compañía es entrañable, hay mucho más por contar, y no puedo esperar para ver qué tipo de historia nos presenta, no solo Kojima, sino otras mentes creativas en diversas industrias.

Vía: Kojima Productions