Toyotaro trae de regreso a personaje olvidado de Dragon Ball

Pese a que seguimos sin saber cuándo es que el manga de Dragon Ball Super regresará, Toyotaro no se olvida de este mundo, por lo que recientemente compartió una nueva ilustración que trae de regreso a un personaje que, es probable, algunos fans han olvidado, algo que se ha convertido en un sello de este mangaka desde hace tiempo.

A lo largo de los años, Toyotaro ha traído de regreso a personajes olvidados del mundo de Dragon Ball por medio de ilustraciones que nos ofrecen una actualización sobre su paradero. En esta ocasión, el mangaka le dio nueva vida a Dr. Brief, el padre de Bulma, y a quien no hemos visto desde hace mucho tiempo. Junto a esto, el autor compartió el siguiente mensaje:

“Me encantan todos los 'ancianos' que aparecen en Dragon Ball, ¡y el Dr Brief es uno de ellos! Sin embargo, aunque su edad sea desconocida, también fue bastante joven en sus inicios... ¡pero ahora es el abuelo de Trunks y Bra!”

This month’s special illustration by Toyotaro is of Dr. Brief! pic.twitter.com/FAiIooDsOR — Hype (@DbsHype) July 29, 2025

Aunque el Dr. Brief siempre fue un personaje secundario, era común verlo en la casa de Bulma durante Dragon Ball Z. Todos recordamos cuando Vegeta le pidió construir una cápsula de entrenamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de aparecer más y más, al grado de que algunos fans creen que murió. Afortunadamente, este no es el caso, y Toyotaro deja en claro que este personaje sigue en este mundo.

Más allá de esto, Toyotaro se ha mantenido alejado del mundo de Dragon Ball Super, y es que actualmente se encuentra trabajando en su propio manga. Una vez que esta historia llegue a su fin, existe la posibilidad de que el mangaka regrese al mundo que Akira Toriyama creó, pero nada es una garantía por el momento.

Vía: Dbs Hype