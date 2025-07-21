Toyotaro hace nueva ilustración de Gokú vs Vegeta

Actualmente la franquicia de Dragon Ball está en un momento de hiatus, y es que tras el fallecimiento del creador de la franquicia, Akira Toriyama, no se ha tomado un nuevo camino para Super, lo cual tiene preocupados a los fans por alguna cancelación abrupta. Sin embargo, eso puede estar lejos de suceder, ya que el sucesor de la obra, Toyotaro, ha lanzado historias alternas y hasta una nueva imagen que dejaría satisfechos a los fans.

El artista ha compartido una ilustración que enfrenta a Goku en su forma Ultra Instinto contra Vegeta en Ultra Ego, reviviendo una de las rivalidades más icónicas del anime. El arte llega en medio de una pausa prolongada del manga, sirviendo como un recordatorio visual del legado que Toriyama dejó en su universo más popular.

Se muestra a ambos guerreros en plena batalla, reflejando el contraste de sus poderes y personalidades. Goku mantiene la postura fluida del Ultra Instinto, mientras que Vegeta, con el rostro marcado por la determinación y sin uno de sus guantes, deja ver las huellas del combate. No hay un claro vencedor, pero sí una convicción mutua: ninguno está dispuesto a ceder.

Aquí la puedes ver:

Este trabajo de Toyotaro va más allá del dibujo simple. En medio del parón editorial y tras la reciente pérdida de Toriyama, la imagen se convierte en un acto de homenaje. También refleja el vacío temporal en la franquicia y el deseo de los fans de mantener viva la esencia de Dragon Ball.

La ilustración reafirma el núcleo narrativo de la saga: la rivalidad evolutiva entre Goku y Vegeta, dos guerreros que luchan no por odio, sino para superarse el uno al otro. De momento no hay una fecha para seguir con el manga o el anime, por lo que los seguidores deberán esperar hasta el 2026.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Los combates entre estos dos personajes son siempre clásicos. Ojalá la historia de Super siga en algún punto.