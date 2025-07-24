    Gogeta Super Saiyan 4 vuelve a Dragon Ball con bella animación

    24/07/2025 4:10 p. m.

    El icónico Gogeta Super Saiyan 4 ha sido revivido oficialmente gracias al videojuego Dragon Ball Z: Dokkan Battle. Bandai Namco celebró el décimo aniversario del popular título para móviles con una espectacular animación dedicada a uno de los personajes más poderosos del universo, generando una respuesta unánime de entusiasmo entre la comunidad de jugadores y seguidores del anime.

    El lanzamiento ha cobrado especial relevancia por el renovado interés en GT, serie que sirvió como inspiración para Daima, el nuevo proyecto de Akira Toriyama. Aunque históricamente polémica, la serie de 1999 ha comenzado a recibir una revalorización entre los fans, y la nueva animación de Gogeta SSJ4 parece haber sido la chispa perfecta para consolidar ese cambio de percepción.

    La llegada de esta versión ha logrado lo que pocas veces ocurre en el fandom. Tras meses de críticas al rumbo de Dokkan Battle, la comunidad ha aplaudido la representación visual y el homenaje al personaje, que volvió a mostrar su enorme poder con apenas unos segundos de acción. Su fusión, resultado de la unión entre Goku y Vegeta, es considerada por muchos como el punto más alto de GT.

    Aquí lo puedes ver:

    Aunque Dragon Ball GT sigue dividiendo opiniones, el regreso de Gogeta Super Saiyan 4 demuestra el impacto duradero del personaje en los productos derivados de la franquicia. Su popularidad continúa intacta, y con este tipo de tributos, Bandai Namco refuerza el legado de uno de los guerreros más poderosos del universo creado por Toriyama.

    Vía: VD

    Nota del autor: La verdad es una transformación bien diseñada aunque no sea canónica.

