Tal parece que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ha sido retrasado hasta 2021

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tal vez no sea el lanzamiento más esperado de todos, pero todos aquellos que desean disfrutar de este título, tal parece que tendrán que esperar un poco más de planeado, ya que el sitio de LEGO ha señalado un posible retraso.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, hasta el momento, está planeado para llegar a nuestras manos en octubre de este año. Sin embargo, el sitio de LEGO ahora menciona que el título estará disponible durante el verano de 2021. De igual forma, el sitio en donde se menciona esta información ya no está disponible, lo cual podría indicar que la revelación se dio antes de tiempo.

It looks like LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is going to launch next year instead of this October according to its websitehttps://t.co/koPUBIMjMa pic.twitter.com/aHREV9M5AG

— Nibel (@Nibellion) August 26, 2020