Summer Games Done Quick 2020 se llevará cabo de manera digital

Hace un par de meses se reveló que Summer Games Done Quick sería retrasado debido al peligro que representa el COVID-19. El día de hoy, los organizadores de este evento han cancelado el evento físico. Sin embargo, un reemplazo digital se llevará a cabo en agosto.

El evento en línea tendrá lugar del 16 al 23 de agosto en el canal GDQ Twitch. Afortunadamente, los participantes que ya se han registrado para el evento en persona sólo tienen que enviar un formulario para mantener su lugar. Presumiblemente, el equipo siguió adelante y se aseguró de que todas los speedrun pudieran moverse en línea cuando originalmente retrasaron SGDQ. De todos modos, es un buen movimiento para asegurar que todos los grandes jugadores puedan demostrar su destreza. Esto fue lo que comentaron en Twitter:

In light of COVID-19, we have made the difficult decision to cancel the on-site portion of #SGDQ2020 and instead proceed with an online-only event, Summer Games Done Quick 2020 Online.

For more information, including submissions and volunteer information: https://t.co/umiMSaefOZ pic.twitter.com/vLKIKNNAqO

