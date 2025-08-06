    Solo Leveling cambiará de protagonista usando el multiverso

    06/08/2025

    En estos momentos el mundo del anime está más fuerte que nunca, pues prácticamente cada semana hay historias diferentes que se convierten en tendencia, y últimamente la franquicia de Solo Leveling es bastante aplaudida, gracias a la calidad de animación manejada. Sin embargo, para muchos la historia de esta obra se está estancando, pero ante esto, los creadores y animadores ya tienen una alternativa para no perder al público.


    A través del videojuego para móviles Solo Leveling: Arise, se ha revelado una nueva trama que introduce a Sung Jinah, la hermana del protagonista original, como una cazadora con habilidades propias. Esta historia alternativa, presentada como parte de un evento especial de verano, plantea un escenario tipo "¿Qué pasaría si...?", apostando por una narrativa multiversal que ha generado tanto emoción como controversia.

    En esta versión, Sung Jinah deja de ser una estudiante para convertirse en una luchadora, portando dos nuevas habilidades: Forma de Lanza y Forma de Paraguas. La premisa parte de un momento decisivo que nunca ocurrió en la serie original: el día en que Jinah no pudo ser una heroína. Ahora, la joven enfrenta sus miedos y se posiciona como protagonista de su propia historia, desafiando la estructura tradicional de la obra creada por Chu-Gong.

    Aunque esta línea narrativa no altera la historia principal de Solo Leveling, donde Sung Jinwoo sigue al centro de la acción, sí representa una apuesta arriesgada por parte del equipo creativo. Mientras se esperan novedades concretas sobre la tercera temporada del anime y el recién confirmado live-action de Netflix, estos eventos paralelos ofrecen una vía para mantener viva la franquicia con ideas frescas.

    Sin embargo, la recepción no ha sido completamente positiva. Algunos fans consideran que estos proyectos diluyen la esencia de la serie original, aunque otros celebran la oportunidad de explorar personajes secundarios en profundidad. Comentarios en redes reflejan el debate encendido en redes, dejando claro que la franquicia ha decidido tomar riesgos narrativos.

    Nota del autor: Tener tantos productos paralelos no es la mejor idea. Ya veremos si resaltan o se caen de forma rotunda.

