    Se reporta el fallecimiento de Hulk Hogan, veterano de la lucha libre

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/07/2025 1:47 p. m.

    Estamos ante una época en la que una gran cantidad de personalidades se están despidiendo, aquellos íconos de diferentes ramas, sobre todo si hablamos de cine, aunque también hay gente popular en el deporte que se llevó el aplauso de los fanáticos. Ahí es donde entra la lucha libre, con muchas leyendas que llevan a cabo un espectáculo que divierte a grandes y pequeños, y justo hace poco se reportó la caída de una de sus figuras legendarias.

    Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció este jueves a los 71 años en su casa en Clearwater, Florida. De acuerdo con autoridades locales, el ícono de la lucha libre sufrió un paro cardíaco por la mañana y fue declarado muerto en el hospital Morton Plant poco después de ser trasladado.

    Considerado una de las figuras más influyentes de la lucha libre profesional, Hogan fue clave en el ascenso de la WWE durante la década de 1980. Su carisma, presencia física y participación en televisión y cine lo convirtieron en una celebridad global y símbolo de la cultura pop estadounidense.

    World Wrestling Entertainment lamentó la pérdida del miembro de su Salón de la Fama, mientras figuras políticas como Donald Trump y Ron DeSantis destacaron el impacto cultural y generacional del luchador. Su manager, Chris Volo, confirmó que Hogan murió acompañado por sus seres queridos.

    La carrera del luchador comenzó en 1977 y se extendió por décadas, con pasos por promociones regionales, combates en Japón y múltiples apariciones en medios fuera del ring. Aunque en años recientes se mantuvo cercano a la política, su legado estará ligado para siempre a la historia del entretenimiento deportivo.

    Vía: NBC

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Muchas figuras clave del mundo están poco a poco yéndose, aunque al final es el orden natural del tiempo.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media