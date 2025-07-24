Se reporta el fallecimiento de Hulk Hogan, veterano de la lucha libre

Estamos ante una época en la que una gran cantidad de personalidades se están despidiendo, aquellos íconos de diferentes ramas, sobre todo si hablamos de cine, aunque también hay gente popular en el deporte que se llevó el aplauso de los fanáticos. Ahí es donde entra la lucha libre, con muchas leyendas que llevan a cabo un espectáculo que divierte a grandes y pequeños, y justo hace poco se reportó la caída de una de sus figuras legendarias.

Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció este jueves a los 71 años en su casa en Clearwater, Florida. De acuerdo con autoridades locales, el ícono de la lucha libre sufrió un paro cardíaco por la mañana y fue declarado muerto en el hospital Morton Plant poco después de ser trasladado. Considerado una de las figuras más influyentes de la lucha libre profesional, Hogan fue clave en el ascenso de la WWE durante la década de 1980. Su carisma, presencia física y participación en televisión y cine lo convirtieron en una celebridad global y símbolo de la cultura pop estadounidense. World Wrestling Entertainment lamentó la pérdida del miembro de su Salón de la Fama, mientras figuras políticas como Donald Trump y Ron DeSantis destacaron el impacto cultural y generacional del luchador. Su manager, Chris Volo, confirmó que Hogan murió acompañado por sus seres queridos. La carrera del luchador comenzó en 1977 y se extendió por décadas, con pasos por promociones regionales, combates en Japón y múltiples apariciones en medios fuera del ring. Aunque en años recientes se mantuvo cercano a la política, su legado estará ligado para siempre a la historia del entretenimiento deportivo. Vía: NBC Nota del autor: Muchas figuras clave del mundo están poco a poco yéndose, aunque al final es el orden natural del tiempo.