Se da el primer vistazo a la serie de Marvel Zombies

    Un aire fresco para Marvel en la animación

    Disney+ sorprendió a los fans con un nuevo adelanto de Marvel Zombies, la próxima serie animada que llegará a la plataforma este mes. El servicio presentó un tráiler, arte clave e imágenes que muestran un vistazo más profundo a esta oscura reinterpretación del universo Marvel, dividida en cuatro episodios.

    La trama sitúa a los Vengadores en medio de una plaga zombi que los transforma en una amenaza digna de pelear. En este escenario apocalíptico, un grupo de sobrevivientes intenta descubrir la clave para detener a los héroes caídos, emprendiendo un viaje por un mundo devastado donde cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

    Aquí el tráiler:

    El reparto de voces reúne a grandes figuras del MCU como Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne. Con tan grande alineación, la serie busca mantener el espíritu del universo cinematográfico mientras explora un tono mucho más macabro.

    Marvel Zombies fue creada por Bryan Andrews y Zeb Wells, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum y Dana Vasquez-Eberhardt. Con Danielle Costa y Carrie Wassenaar en la producción, la serie se perfila como una de las apuestas más arriesgadas y esperadas de Marvel Animation en 2025.

    Llega el 24 de septiembre a la plataforma de Disney.

    Nota del autor: Esperemos que valga la pena ver estos cuatro episodios. No falta mucho para que presenciemos la producción.

