Se confirma que Stalker 2: Heart of Chornobyl llegará a PS5

El estudio ucraniano GSC Game World ha confirmado que Stalker 2: Heart of Chornobyl llegará a PlayStation 5 a finales de 2025. La versión para la consola de Sony se lanzará un año después del debut en PC y Xbox Series X|S, y contará con compatibilidad total con las funciones del DualSense, como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos.

Además, el equipo de desarrollo ya trabaja en optimizaciones técnicas con PS5 Pro. Esta edición, prevista para el último trimestre de 2025, también incluirá todas las actualizaciones lanzadas desde su estreno original, lo que promete una experiencia más pulida tras los múltiples problemas detectados en la versión inicial, entre ellos fallos relacionados con el sistema de inteligencia artificial dinámica, conocido como A-Life 2.0.

Aquí su tráiler:

Lanzado en noviembre de 2024, Stalker 2 fue bien recibido por la crítica y logró vender un millón de copias en Steam, a pesar de haber sido desarrollado en medio de la guerra en Ucrania. Este contexto convirtió su lanzamiento en un logro notable para GSC Game World, que ha mantenido su compromiso con mejorar el juego postlanzamiento.

Uno de los elementos clave de la franquicia es su IA emergente, diseñada para simular un ecosistema independiente en la Zona. Aunque esta mecánica no funcionó como se esperaba al inicio, los desarrolladores aseguraron que los errores serán corregidos para la versión de PS5, que se espera sea la más completa hasta la fecha. De igual forma, se prometió que habrá funciones exclusivas con el control Dualsense.

Vía: IGN

Nota del autor: Otro que parecía ser exclusivo y terminó llegando a otros sitios. Creo que la identidad se va perdiendo más y más conforme pasa el tiempo.