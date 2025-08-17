Se anuncian nuevos personajes para Pokémon Unite

Durante el Pokémon World Championships 2025, The Pokémon Company sorprendió a la comunidad al revelar la llegada de tres nuevos personajes jugables a Pokémon UNITE. Los elegidos son Piplup con su línea evolutiva completa, el clásico Vaporeon y el inesperado Dhelsim, cada uno con un set de movimientos únicos que prometen refrescar el meta competitivo del título.

La inclusión de Piplup, Prinplup y Empoleon ofrecerá un estilo versátil que combina ataques a distancia y control de zonas, ideal para quienes buscan un equilibrio entre ofensiva y estrategia. En paralelo, Vaporeon se posiciona como un especialista en resistencia y apoyo, utilizando sus habilidades acuáticas para fortalecer la defensa de sus equipos y garantizar mayor estabilidad en la retaguardia.

El mayor giro llega con Dhelsim, un Pokémon ofensivo con un kit centrado en ataques de gran alcance y manipulación del espacio, lo que puede obligar a replantear tácticas en batallas grupales. Su estilo recuerda a los combatientes de rango extendido, capaces de abrir nuevos escenarios estratégicos y castigar a distancia sin comprometerse demasiado.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha de llegada para estos tres personajes, pero el anuncio ya genera expectación en la comunidad. La introducción de estas novedades, reveladas en pleno campeonato mundial, anticipa cambios significativos en el equilibrio competitivo tanto en partidas casuales como en futuros torneos oficiales.

Vía: PKW25

Nota del autor: No le sé mucho a este juego. Pero, sin duda le gustará a quienes están al pendiente siempre.



