    Se anuncian nuevos personajes para Pokémon Unite

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 9:01 p. m.

    Durante el Pokémon World Championships 2025, The Pokémon Company sorprendió a la comunidad al revelar la llegada de tres nuevos personajes jugables a Pokémon UNITE. Los elegidos son Piplup con su línea evolutiva completa, el clásico Vaporeon y el inesperado Dhelsim, cada uno con un set de movimientos únicos que prometen refrescar el meta competitivo del título.

    La inclusión de Piplup, Prinplup y Empoleon ofrecerá un estilo versátil que combina ataques a distancia y control de zonas, ideal para quienes buscan un equilibrio entre ofensiva y estrategia. En paralelo, Vaporeon se posiciona como un especialista en resistencia y apoyo, utilizando sus habilidades acuáticas para fortalecer la defensa de sus equipos y garantizar mayor estabilidad en la retaguardia.

    El mayor giro llega con Dhelsim, un Pokémon ofensivo con un kit centrado en ataques de gran alcance y manipulación del espacio, lo que puede obligar a replantear tácticas en batallas grupales. Su estilo recuerda a los combatientes de rango extendido, capaces de abrir nuevos escenarios estratégicos y castigar a distancia sin comprometerse demasiado.

    Por ahora, no se ha confirmado una fecha de llegada para estos tres personajes, pero el anuncio ya genera expectación en la comunidad. La introducción de estas novedades, reveladas en pleno campeonato mundial, anticipa cambios significativos en el equilibrio competitivo tanto en partidas casuales como en futuros torneos oficiales.

    Vía: PKW25

    Imagen

    Nota del autor: No le sé mucho a este juego. Pero, sin duda le gustará a quienes están al pendiente siempre.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix