Se anuncia el primer evento de Mario Kart World

Ya van más de dos meses que tenemos a Mario Kart World en el mercado, nuevo juego de la franquicia que ha gustado a los fans, pero que a la vez no fue la perfección para los mismos, por lo que Nintendo debe darle un segundo aire para que no sea olvidado antes de que termine el año. Por eso mismo, ya se puso en marcha un plan que traerá de regreso a quienes ya consiguieron todas las copas y se pasaron a otros juegos.

La empresa ha revelado que se celebrará un evento especial llamado “The Summer Vacation Skill Test” a finales de este mes, aunque únicamente en Japón. La cita permitirá competir en carreras de 150cc contra otros jugadores con el objetivo de situarse entre los 100 mejores del torneo.

El evento se desarrollará el 23 de agosto de 2025 entre las 2:00 a. m. y las 4:00 a. m., hora de México. Los jugadores pueden comenzar a entrenar de inmediato utilizando una función ubicada en la sección En línea del juego: basta con pulsar el botón “-” para buscar eventos, introducir el ID 2378 y acceder a las partidas de práctica con personas de todo el mundo.

Una vez finalizada la competición, Nintendo mostrará en su sitio oficial la clasificación de los 100 mejores, además de destacar al jugador más destacado de cada personaje. Sin embargo, la compañía aclara que el evento está dirigido exclusivamente a residentes de Japón, por lo que quienes participen desde otros países no serán incluidos en la tabla de posiciones oficial.

Hasta ahora, Nintendo of America y Nintendo UK no han realizado anuncios relacionados con esta prueba de habilidades. Aunque la ID es funcional a nivel global, el carácter regional del evento limita su alcance competitivo fuera de Japón. Aun así, para los fans internacionales, esta es una oportunidad para medir su destreza contra pilotos de todo el mundo, aunque solo sea de forma no oficial.

Mario Kart World ya está disponible.

Vía: NL

Nota del autor: No sé por qué pero este título no me impactó tanto, y es que lo jugué el primer día un par de horas para después dejarlo hasta este momento.