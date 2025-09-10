    Revelan en qué juego va a basarse la película de BioShock

    10/09/2025

    Adaptarán al juego más querido

    En estos momentos la saga de BioShock no se encuentra en su mejor momento, y se debe justamente al recién retraso del próximo juego de la marca, ya que sus encargados hasta este momento no sabían el camino a seguir hasta que llegó un nuevo líder al propio estudio. Sin embargo, aún hay contenido en el horizonte, dado que la película live action sigue su producción, y nuevas noticias han llegado respecto a este lanzamiento.

    Como mencionamos, la producción finalmente ha dado señales claras de vida, y lo más emocionante pes que su historia se basará directamente en el primer juego de la saga. Con esto, la producción promete llevar al cine no solo uno de los títulos más influyentes de la era Xbox 360, sino también uno de los mundos más icónicos jamás creados en un videojuego.

    Según reveló el productor Roy Lee, aunque la mayoría de los detalles de la cinta se mantienen en secreto, la confirmación de que la narrativa se centrará en el BioShock original basta para elevar las expectativas. La idea de revivir la atmósfera opresiva y fascinante de Rapture en la gran pantalla resulta irresistible, en especial para quienes recuerdan la mezcla de horror, acción y filosofía que convirtió al juego en un clásico.

    La dirección estará a cargo de Francis Lawrence, un cineasta con experiencia en ambientaciones densas y evocadoras, lo que lo posiciona como un nombre ideal para capturar la decadencia y el misterio de la ciudad submarina. El proyecto, que llegó a enfrentarse a reescrituras de guion, parece ahora encaminarse con paso firme y se perfila como una de las adaptaciones de videojuegos más ambiciosas de los últimos años.

    Con Hollywood en plena fiebre de adaptaciones de videojuegos, la llegada de BioShock podría marcar un salto más hacia ese aspecto serio y sin tanta fantasía. Si logra hacer justicia a la visión original de Ken Levine, la película no solo atraerá a los gamers de antaño, sino también a nuevas audiencias que descubrirán la oscura belleza de Rapture por primera vez.

    Nota del autor: A mí si me gustaría ver cómo pondrán en una película la ciudad. Aunque Columbia de Infinite me hubiera gustado más.

