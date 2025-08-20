Retrasan el lanzamiento del nuevo BioShock

De nuevo en el limbo

En estos últimos días se han estado dando malas noticias en relación a 2K Games, concretamente con la franquicia de BioShock, la cual en más de 10 años no ha lanzado un nuevo videojuego por factores que implican la salida de Ken Levine, creador de la misma y también el constante cambio de líderes en el proyecto. Por eso mismo la salida del juego sufrió de muchos percances y las cosas aparentemente no mejorarán pronto.

El desarrollo del próximo juego enfrenta un nuevo tropiezo. Take-Two Interactive confirmó una reestructuración en su estudio Cloud Chamber, responsable del mismo, que incluyó el despido de decenas de empleados. Como consecuencia, el esperado título no llegará en la fecha inicialmente prevista y ahora se espera para después de 2027, retrasando aún más uno de los lanzamientos más anticipados de la industria.

De acuerdo con fuentes cercanas, más de 80 puestos fueron eliminados en las oficinas de Novato (California) y Montreal, lo que representa alrededor de un tercio del equipo. Antes de este ajuste, el estudio contaba con unos 250 trabajadores. Los recortes se suman a la salida del director de estudio y del director creativo, cambios que han marcado un desarrollo lleno de obstáculos y reinicios.

¿Los seguidores perderán la esperanza?

En un mensaje interno, David Ismailer, presidente de 2K Games, señaló que parte del proyecto será replanteado para garantizar que conserve los elementos centrales que distinguen a la saga. “Hemos tomado la decisión de reelaborar ciertos aspectos y darle al juego más tiempo en desarrollo”, indicó el directivo, sin detallar nuevas fechas de lanzamiento.

El nuevo BioShock acumula ya más de una década de producción entre distintos estudios y equipos creativos. Tras el cierre de Irrational Games en 2014, el proyecto pasó por Certain Affinity antes de recaer en Cloud Chamber, donde incluso cambió de motor gráfico de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, lo que extendió aún más su calendario. Con más de 43 millones de copias vendidas en toda la franquicia, la presión por entregar una secuela a la altura de su legado sigue aumentando con cada retraso.

Vía: Bloomberg

Nota del autor: Habrá que seguir jugando la colección mientras llega lo nuevo. Y eso seguro es hasta la próxima generación de consolas.