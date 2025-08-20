    Retrasan el lanzamiento del nuevo BioShock

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/08/2025 3:03 p. m.

    De nuevo en el limbo

    En estos últimos días se han estado dando malas noticias en relación a 2K Games, concretamente con la franquicia de BioShock, la cual en más de 10 años no ha lanzado un nuevo videojuego por factores que implican la salida de Ken Levine, creador de la misma y también el constante cambio de líderes en el proyecto. Por eso mismo la salida del juego sufrió de muchos percances y las cosas aparentemente no mejorarán pronto.

    El desarrollo del próximo juego enfrenta un nuevo tropiezo. Take-Two Interactive confirmó una reestructuración en su estudio Cloud Chamber, responsable del mismo, que incluyó el despido de decenas de empleados. Como consecuencia, el esperado título no llegará en la fecha inicialmente prevista y ahora se espera para después de 2027, retrasando aún más uno de los lanzamientos más anticipados de la industria.

    De acuerdo con fuentes cercanas, más de 80 puestos fueron eliminados en las oficinas de Novato (California) y Montreal, lo que representa alrededor de un tercio del equipo. Antes de este ajuste, el estudio contaba con unos 250 trabajadores. Los recortes se suman a la salida del director de estudio y del director creativo, cambios que han marcado un desarrollo lleno de obstáculos y reinicios.

    ¿Los seguidores perderán la esperanza?

    En un mensaje interno, David Ismailer, presidente de 2K Games, señaló que parte del proyecto será replanteado para garantizar que conserve los elementos centrales que distinguen a la saga. “Hemos tomado la decisión de reelaborar ciertos aspectos y darle al juego más tiempo en desarrollo”, indicó el directivo, sin detallar nuevas fechas de lanzamiento.

    El nuevo BioShock acumula ya más de una década de producción entre distintos estudios y equipos creativos. Tras el cierre de Irrational Games en 2014, el proyecto pasó por Certain Affinity antes de recaer en Cloud Chamber, donde incluso cambió de motor gráfico de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, lo que extendió aún más su calendario. Con más de 43 millones de copias vendidas en toda la franquicia, la presión por entregar una secuela a la altura de su legado sigue aumentando con cada retraso.

    Vía: Bloomberg

    Imagen

    Nota del autor: Habrá que seguir jugando la colección mientras llega lo nuevo. Y eso seguro es hasta la próxima generación de consolas.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix